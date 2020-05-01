Сборную по биатлону возглавил успешный иностранный тренер

Словацкий специалист Юрай Санитра является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Украины.





Эту информацию XSPORT подтвердил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.





Сейчас Юрай Санитра является старшим тренером мужской сборной Украины по биатлону. Он продолжит тренировать и мужскую команду.





Под руководством словацкого тренера к сезону будут готовиться до 5 спортсменок – те, которые не имеют личного наставника.





Подробная информация о составах на подготовительный период будет опубликована после тренерского совещания.





До этого командным тренером женской сборной Украины был Валерий Лесников.





Кто тренирует украинских биатлонисток?





- Валентина Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И., Бондаренко В. М.

- Вита Семеренко – Байда С. И., Шамрай Г. И.

- Юлия Джима – Урош Велепец

- Елена Пидгрушная – Бунт О. Е., Починок И. М., Гояц Я. Е., Опанасенко М. П.

- Анастасия Меркушина – Ирина Меркушина, Олег Меркушин

- Дарья Блашко – Махлаев В. А., Воробьев Б. Ф., Бельский Е. А.





Что известно о Санитре?





Под руководством тренера Украина получила первого чемпиона мира среди мужчин. Им в 2019 году стал Дмитрий Пидручный. В 2020 году мужская команда выиграла серебро в эстафете, что стало первой наградой для украинцев с 2011 года.



