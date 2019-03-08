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Спорт
Новости спорта
8 марта 19, 14:14
Спортсменка едва не убила судью на чемпионате мира
Биатлрн
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В Швеции биатлонистка выстрелила в судью

В шведском Эстерсунде, где стартует чемпионат мира по биатлону, едва не произошел несчастный случай. Во время стрелецкой тренировки словенская биатлонистка, имени которой не называют, выстрелила, когда возле огневой позиции находился один из арбитров Андре Попс, сообщает Expressen.

Известно, что судья завершал заменять мишени, когда биатлонистка выстрелила.

"Через 20 минут после тренировки была проведена смена мишеней. Когда судья дает сигнал, то биатлонисты прекращают стрельбу. Только после свистка тренировки можно продолжить", - сообщил помощник тренера сборной Швеции Томаса Эберга.

"Словенская спортсменка выстрелила, несмотря на то, что на рубеже еще были судьи", - уточнил Эберг.
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