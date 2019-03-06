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Спорт
Новости спорта
6 марта 19, 21:55
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Лига чемпионов
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В четвертьфинал Лиги чемпионов первыми прошли "Аякс" и "Тоттенхэм"

Вчера, 5 марта, были сыграны первые два ответные матчи 1/8 финала футбольного турнира Лиги чемпионов, сообщает iSport.

В Мадриде после поражения в домашнем матче (1:2) "Аякс" уничтожил "Реал" (4:1) и выбил победителя трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.

В другом матче "Тоттенхэм" на выезде минимально обыграл "Боруссию", укрепив свои позиции после домашней победы (3:0).

Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов 2018/19 сыграют "Аякс" и "Тоттенхэм". Еще шесть команд определятся 6, 12 и 13 марта.
liga.net
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