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13 июня 18, 16:06
В Кремле перечислили иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018
ЧМ 2018
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.
По его словам, по случаю проходящего в России турнира в Москву прибудут лидеры Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Абхазии — Рауль Хаджимба, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков.

Также церемонию посетят  президенты Молдавии — Игорь Додон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Южной Осетии — Анатолий Бибилов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Песков отметил, что также в этот список глав государств попали избранный президент Парагвая Мария Абдо Бенитес, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.



«Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», — добавил он.

13 июня пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, как и другие мировые лидеры, станет желанным гостем на ЧМ-2018. 

Вчера, 12 июня, Финляндия объявила бойкот чемпионата мира по футболу в России. Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия. Позже к бойкоту присоединилась Австралия.


Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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