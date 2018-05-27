Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.62
USD
26.11
RUB
0.43
EUR
30.49
USD
26.11
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Новости спорта
27 мая 18, 18:14
Президент УЕФА оценил организацию финала ЛЧ в Киеве
финал ЛЧ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чеферин сказал, что украинская столица полностью справилась с организацией и готова принять любое событие такого масштаба

Президент УЕФА Александр Чеферин считает, что Киев не допустил ни единой ошибки в организации и проведении финала Лиги чемпионов и готов принять любое мерроприятие такого уровня. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Не надо забывать, что это – самое большое спортивное событие мирового уровня, которое нелегко организовать. И вчера, и в предыдущие дни не было ни одной ошибки", - сказал Чеферин.

Он поблагодарил Киев и команду мэра за "фантастическую организацию" матчей.

По его словам, если город смог принять финал ЛЧ, то сможет провести любое событие мирового масштаба.

Также он выразил уверенность, что как минимум половина иностранных болельщиков, которые посетили украинскую столицу в эти дни, еще вернутся в Киев.

Сегодня в Госпогранслужбе сообщили, что на утро 27 мая более половины футбольных болельщиков уже выехали из Украины.

В целом сотрудники ГПСУ встретили и оформили почти 25 тыс. болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки - 15 тыс. человек.

Вчера в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За титул боролись мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль". Испанцы выиграли со счетом 3:1.

liga.net
Ещё по теме:
Жесткий поединок Адониса Стивенсона и Баду Джека. ВИДЕО
Динамо снова победило. Шахтер - не настоящий чемпион? ВИДЕО)
ЧМ-2018 по хоккею. В финале сыграют Швеция и Швейцария
Шовковский: Такого "оскорбления" в моей жизни еще не было
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Как Киев подготовился к Лиге Чемпионов
noimageЯпония передала украинским гимнастам грант на сумму $74 470
noimageПоддержать "Реал" в финале ЛЧ в Киев приедет король Испании
noimageЧемпионат Европы:Каратисты завоевали полный комплект медалей
noimageСборную Беларуси покинул главный тренер во время ЧМ-2018
Лента новостей