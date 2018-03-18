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Спорт
Новости спорта
18 марта 18, 11:40
Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет
Паралимпиада-2018
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Сборная Украины заняла 4-е место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх.

Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).

Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.

Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).

Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.


Украинские паралимпийцы - победители и призеры "белых" Игр-2018 в Пхёнчхане.

"Золото":

Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;

Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.

"Серебро":

Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Бронза":

Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Источник: telegraf.com.ua


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