Паралимпиада-2018: итоговый медальный зачет

Сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые сегодня, 18 марта, завершаются в Пхёнчхане (Республика Корея).
Украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.
Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).
Очередные XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.
Украинские паралимпийцы - победители и призеры "белых" Игр-2018 в Пхёнчхане.
"Золото":
Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;
Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.
"Серебро":
Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
"Бронза":
Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Источник: telegraf.com.ua