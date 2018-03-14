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Спорт
Новости спорта
14 марта 18, 15:02
Украинцы не будут участвовать ни в каких соревнованиях в РФ
Россия
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Пан Жданов руководствуется недавно принятым Законом Украины

Это наконец произошло.

14 марта министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Данный документ запрещает планировать и проводить учебно-тренировочные сборы на территории страны-агрессора и участие членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, проводимых на территории РФ.

"Настоящее требует от нас более решительных действий. Поэтому я подписал новый приказ – о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - украинские спортсмены не будут принимать участия ни в каких соревнованиях, проходящих на территории РФ ", - отметил Игорь Жданов.

Также министр призвал международные федерации не назначать соревнований на территории страны, где систематически пренебрегают международным законодательством в сфере спорта, и которая является нарушителем кодекса WADA:

"Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены мирового спорта!»
UA-Football
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