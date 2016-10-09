Малолетний сын Кадырова совершил подлый поступок перед боем

Сам бой в весовой категории до 27 кг прошел в рамках соревнований по смешанным единоборствам, который организовала в Грозном промоутерская компания WFCA (БК "Ахмат") и завершилась победой 9-летнего Эли Кадырова после единогласного решения судей.





Как сообщалось, в России на потеху Кадырову устроили детские бои без правил, в которых участвовали дети временно исполняющего обязанности главы Чеченской республики.













Это событие вызвало широкий резонанс в стране. Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Федор Емельяненко выступил с резкой критикой чеченского чиновника за это мероприятие.









Сам Кадыров осудил Федора за его высказывания против детских боев.





