Спорт Новости спорта
9 октября 16, 20:28
Малолетний сын Кадырова совершил подлый поступок перед боем
Сам бой в весовой категории до 27 кг прошел в рамках соревнований по смешанным единоборствам, который организовала в Грозном промоутерская компания WFCA (БК "Ахмат") и завершилась победой 9-летнего Эли Кадырова после единогласного решения судей.
Как сообщалось, в России на потеху Кадырову устроили детские бои без правил, в которых участвовали дети временно исполняющего обязанности главы Чеченской республики.
Это событие вызвало широкий резонанс в стране. Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Федор Емельяненко выступил с резкой критикой чеченского чиновника за это мероприятие.
Сам Кадыров осудил Федора за его высказывания против детских боев.
Источник: sport.obozrevatel