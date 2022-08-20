Усик — Джошуа.смотреть главный боксерский бой года. Видео

В ночь на 21 августа состоится бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок пройдет в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.
На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.
Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.
В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.
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Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.Где смотреть бой Усик — Джошуа в Украине и во сколько начало
Усик выкупил права на телетрансляцию боя в Украине и передал их украинским вещателям, а поэтому бой можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире.
Трансляция поединка состоится на телеканале "2+2", на платформе Киевстар ТВ, а также на каналах Суспильного.
Начало главного боя запланировано ориентировочно на 23:00 по Киеву.25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.
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