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Спорт
Бокс
20 августа 22, 14:26
Усик — Джошуа.смотреть главный боксерский бой года. Видео
Усик — Джошуа
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В ночь на 21 августа состоится бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа за чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и IBO

В ночь на 21 августа состоится бой-реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа за пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок пройдет в спортивном комплексе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде, Саудовской Аравии.

На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.

В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.

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Усик не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру, выиграв 19 поединков, 13 из которых — нокаутом. На счету Энтони Джошуа — 24 победы и два поражения, 22 победы британец одержал нокаутом.

Где смотреть бой Усик — Джошуа в Украине и во сколько начало

Усик выкупил права на телетрансляцию боя в Украине и передал их украинским вещателям, а поэтому бой можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире.

Трансляция поединка состоится на телеканале "2+2", на платформе Киевстар ТВ, а также на каналах Суспильного.

Начало главного боя запланировано ориентировочно на 23:00 по Киеву.

25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш. 

Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

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liga.net
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