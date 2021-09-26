Усик победил Джошуа

Украинский боксер Александр Усик уверенно одолел британца Энтони Джошуа на поединке в Лондоне. Таким образом, украинец отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.





Бой состоялся в субботу, 25 сентября. на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.





Поединок продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей.





Александр Усик завоевал несколько титулов по престижным версиям в супертяжелом весе. У 34-летнего спортсмена 19 побед, 13 нокаутом.





Энтони Джошуа не смог защитить титулы по версиям WBA, WBO и IBF. Рекорд 31-летнего боксера - 24 победы, 22 нокаутом, два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.



