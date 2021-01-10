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Спорт
Бокс
9 января 21, 19:51
Усик и Ломаченко в рейтинге лучших боксеров мира
Усик и Ломаченко
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Первые девять позиций в обновленном рейтинге боксеров The Ring остались без изменений.

Журнал The Ring обновил свой рейтинг Р4Р.

Ломаченко получил жесткий ответ от статистического портала

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в десятку лучших по версии издания и занимают четвертое и седьмое места соответственно. Первое место в рейтинге у мексиканца Сауля Альвареса, который недавно расправился над Каллумом Смитом. Вторым в рейтинге числится непобедимый японец Наоя Иноуэ, а третья позиция у незнающего поражений американца Теренса Кроуфорда. Обидчик Ломаченко Теофимо Лопес, который ранее был признан лучшим боксером года, расположился на шестой позиции. Единственным изменением в рейтинге стал вылет Геннадия Головкина из десятки. Казахстанца опередил японец Кадзуто Иока, который недавно нокаутировал чемпиона мира в трех весовых категориях.

Рейтинг Р4Р от The Ring:

1. Сауль Альварес (54-1-2, 36 KO), Мексика
2. Наоя Иноуэ (20-0-0, 17 KO), Япония
3. Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO), США
4. Александр Усик (18-0-0, 13 KO), Украина
5. Эррол Спенс-младший (27-0-0, 21 KO), США
6. Теофимо Лопес (16-0-0, 12 KO), США
7. Василий Ломаченко (14-2-0, 10 KO), Украина
8. Хуан Франсиско Эстрада (41-3-0, 28 KO), Мексика
9. Джош Тейлор (17-0-0, 13 KO), Великобритания
10. Кадзуто Иока (26-2-0, 15 KO), Япония

Ранее сообщалось, что Поражение Ломаченко стало сенсацией года в боксе

telegraf.com.ua
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