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Спорт
Бокс
9 января 21, 15:27
Ломаченко получил жесткий ответ от статистического портала
Ломаченко
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Статистический портал CompuBox ответил Василию Ломаченко.

В портале CompuBox, который специализируется на анализе боев и предоставлении статистики поединков, ответили на недавние высказывания украинского боксера Василия Ломаченко, в которых тот усомнился в честности предоставленных цифр по бою с Теофимо Лопесом. Василий рассказал, что несколько раз пересчитывал все удары в бою и по его словам, он как минимум не проиграл американцу.

Представитель CompuBox Дэн Каноббио ответил Ломаченко в twitter в достаточно дерзкой форме, приведя 5 доводов.

Пересчет ударов твоим папочкой не делает его беспристрастным; Судьи не видят статистику ударов; Ты проиграл; Ты перешел черту, за которой начинается стыд; Вернись в весовую категорию до 59 кг.

Также в CompuBox отметили, что Василий ни разу не сомневался в статистике портала, когда являлся лучшим боксером мира.

Ранее Ломаченко раскритиковал еще и судей, за что подвергся издевкам со стороны собственного промоутера.

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

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telegraf.com.ua
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