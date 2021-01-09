Ломаченко получил жесткий ответ от статистического портала

В портале CompuBox, который специализируется на анализе боев и предоставлении статистики поединков, ответили на недавние высказывания украинского боксера Василия Ломаченко, в которых тот усомнился в честности предоставленных цифр по бою с Теофимо Лопесом. Василий рассказал, что несколько раз пересчитывал все удары в бою и по его словам, он как минимум не проиграл американцу.

Представитель CompuBox Дэн Каноббио ответил Ломаченко в twitter в достаточно дерзкой форме, приведя 5 доводов.

Также в CompuBox отметили, что Василий ни разу не сомневался в статистике портала, когда являлся лучшим боксером мира.

Ранее Ломаченко раскритиковал еще и судей, за что подвергся издевкам со стороны собственного промоутера.

Напомним, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей.

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