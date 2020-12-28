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Спорт
Бокс
27 декабря 20, 13:08
Поражение Ломаченко стало сенсацией года в боксе
бокс
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The Ring назвала победителей во всех номинациях в 2020 году.

Авторитетный журнал The Ring подвел итоги 2020 года. 

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По версии издания, сенсацией 2020 года стало поражение Василия Ломаченко в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против Теофимо Лопеса. Журнал отметил еще несколько апсетов, к примеру, результат боя Джулиан Уильямс  - Джейсон Росарио, однако ни один из  поединков так не повлиял на бокс, как результат шоу c участием украинца. Кроме того, успех молодого бойца знатно переполошил различные боксерские рейтинги, куда тот незамедлительно попал.

"Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине шока после оглашение судейского решения в бою Ломаченко - Лопес", - гласит сообщение от The Ring.

23-летний Теофимо настолько поразил экспертов, что The Ring выдала ему еще и награду боксер года, правда, американец разделил ее с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес состоялся в октябре и завершился победой американца единогласным решением судей. Василий категорически не согласен с вердиктом и до сих пор считает, что не проиграл поединок.
telegraf.com.ua
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