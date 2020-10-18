Ломаченко не согласен с решением судей в поединке с Лопесом

"Я ее знаю. Честно говоря, я думал походу поединка, что половина боя у нас была более менее равной. Может быть, он где-то выигрывал на один-два раунда. Но после второй половины я включился. И в принципе считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением (судейский счет 112-116, 109-119 и 111-117, - прим. ред.).

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"На данный момент думаю, что выиграл бой, но результат есть результат. Спорить я сейчас не собираюсь. Вернусь домой, пообщаюсь с менеджером, промоутером, а затем мы примем решение", - рассказал Ломаченко после боя с Лопесом в комментарии для Youtube-канала FightHype.