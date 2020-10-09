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Спорт
Бокс
9 октября 20, 13:15
Беринчик - Симион: видео боя
Беринчик, Симион
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Смотреть полное видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион.

В четверг, 8 октября, в селе Лесники (Киевская область) состоялся большой вечер профи-бокса от K2 Promotions, главным событием которого стал поединок легковесов украинца Дениса Беринчика и румына Виорела Симиона.

Итогом противостояния стала победа Дениса техническим нокаутом в 8-м раунде. Украинец доминировал на ринге, а в 6-м и 7-м раундах отправлял оппонента на канвас. После 7-го раунда Симион решил не продолжать бой. Таким образом, Беринчик защитил свой титул чемпиона по версии WBO International и добыл свою 14-ю победу на профи-ринге. 

Видео боя Денис Беринчик - Виорел Симион: 



Отметим, еще одним ярким событием шоу стал выход Дениса на ринг. На этот раз он прилетел на ринг.


telegraf.com.ua
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