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Спорт
Бокс
27 сентября 20, 14:24
Бриедис выиграл трофей Мухаммеда Али (Видео)
Бриедис, Мухаммеда Али
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Майрис Бриедис решением большинства судей справился с Юниером Дортикосом в финале второго сезона WBSS.

В субботу, 26 сентября, в Мюнхене (Германия) состоялся долгожданный финальный поединок второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS) в крузервейте Майрис Бриедис - Юниер Дортикос. На кону встречи стоял чемпионский пояс IBF в 1-м тяжелом весе, а также трофей Мухаммеда Али.

Латвийский боксер владел преимуществом и закономерно довел дело до логичной победы. В итоге боксеры прошли всю дистанцию в 12-раундов и судьи вынесли свой вердикт в пользу Майриса. Судейский счет: 117-111 дважды и 114-114. Эта победа стала 27-й в карьере латвийского боксера при одном поражении, которое случилось в бою с украинцем Александром Усиком в январе 2018 года. Кубинец Юниер Дортикос, в свою очередь, проиграл во второй в 26 схватках.

Видео боя Майрис Бриедис - Юниер Дортикос



Напомним, что первым обладателем трофея Мухаммеда Али стал украинец Александр Усик, который в финале первого сезона WBSS в июле 2018 года одолел россиянина Мурата Гассиева, попутно став абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко вновь не сумел стать чемпионом мира.
telegraf.com.ua
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