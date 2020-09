Деревянченко уступил американцу Чарло. Видео боя

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко уступил американцу Джермаллу Чарло, которому удалось защитить титул чемпиона WBC в этой категории.

Чарло держал Деревянченко на расстоянии, используя джеб. В третьем раунде Деревянченко пропустил удар, еле устояв на ногах. Американец сумел рассечь украинцу около обеих глаз.

Деревянченко старался быть активным до конца боя, выдерживая натиск джебов и апперкотов Чарло. Украинец проиграл бой единогласным решением судей.





В феврале 2020 года боксер Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Уайлдера. 7 мая сообщалось, что боксеры-легенды Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются на ринг.