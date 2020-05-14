Усика и Ломаченко курирует ФСБ, - тренер борца Грицая

В вербальную перепалку между боксером Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем вступил тренер последнего Алексей Семенюшко.

- В значительной части украинских спортсменов – один куратор. Тот же, что и в Усика с Ломаченко – ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двоих учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один.

Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка – один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?

На самом деле ситуацию исправить очень просто. Государство должно создать условия для развития спорта на законодательном уровне и не влиять на него вообще. В спорте должны существовать только спортсмены, тренеры и люди, которые выделяют средства, а не министерство и куча ведомств.

В таких условиях федерации будут заинтересованы в том, чтобы их виды спорта были прогрессивными и привлекательными, чтобы люди хотели отдавать в них детей, а потенциальные спонсоры – финансировать. Думаю, сепаров не захочет финансировать никто", – заявил Семенюшко в интервью Glavcom.ua.

Напомним, что вчера Богдан Грицай сказал, что не выйдет в ринг против Усика, потому что предложение боксера драться по правилам бокса для него неприемлемо.

Если вам не знакома фабула словесного баттла, то ранее борец вольного стиля Богдан Грицай записал видео, в котором бросил вызов Александру Усику, отреагировав на заявление боксера, где тот бьет вымышленного "диванного критика" и вызвал его на бой без правил. Усик ответил, что готов драться в ринге. Теперь последовала реакция Грицая.





- Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а именно он. Показывая, что диванный эксперт заходит в дверь и он его нокаутирует.

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Предложение Усика драться по правилам бокса для меня неприемлемо. Я ему ничего не предлагал, это он мне предложил бой. На видео это четко видно. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов.





На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите там правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил, так я решил, что давай без правил", – ответил Грицай.



