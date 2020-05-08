Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
28.91
USD
26.79
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Бокс
7 мая 20, 22:08
Усику и Ломаченко хотят предложить гражданство РФ
Усик, Ломаченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Федерация бокса России выступила с инициативой предоставить российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Об этом 7 мая написало российское издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на генерального секретаря федерации Умара Кремлева.

Комментируя включение Усика и Ломаченко в базу данных сайта "Миротворец", Кремлев заявил: "Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек".

Боксеров он назвал "достойными людьми", которые отстаивают свою позицию.

"В базу "Миротворца" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся", – подытожил генсек федерации.

Волонтеры, ведущие сайт "Миротворец", назвали чемпионов мира по боксу Ломаченко и Усика "слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды". Их включили в раздел "Чистилище".

Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".


Напомним, в свежем выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич разбирал по косточкам недавнее творение российских средств массовой дезинформации с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко в главных ролях.Источник: https://censor.net.ua/n3193801
censor.net.ua
Ещё по теме:
Ломаченко рассказал о планах на дальнейшие бои
Усик рассказал, как пришел к православной вере
Ломаченко: У Усика есть преимущество над супертяжами. ВИДЕО
Бокс: Расписание боев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей