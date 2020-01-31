Редкач дисквалифицирован на один год за укус Гарсии

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач получил наказание за укус Дэнни Гарсии в плечо во время поединка 25-го января.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение лишить лицензии Редкача на один год, а также украинец должен будет заплатить штраф в размере десяти тысяч долларов. Таким образом, Иван вернется на ринг не раньше следующего года.





Отмечается, что боксер имеет право оспорить данное решение.





33-летний Редкач с 2009 года живет в Калифорнии, где и вышел на профессиональный ринг. В Украине уроженец Сумской области выступал в легком весе.





25 января Редкач провел бой за статус официального претендента на титул WBC в полусреднем весе против Дэнни Гарсия и уступил ему единогласным решением судей. При этом украинец в восьмом раунде укусил соперника за шею.



