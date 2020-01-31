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Спорт
Бокс
30 января 20, 19:02
Редкач дисквалифицирован на один год за укус Гарсии
Иван Редкач
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Украинца лишили лицензии.

Украинский боксер в полусреднем весе Иван Редкач получил наказание за укус Дэнни Гарсии в плечо во время поединка 25-го января.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк приняла решение лишить лицензии Редкача на один год, а также украинец должен будет заплатить штраф в размере десяти тысяч долларов. Таким образом, Иван вернется на ринг не раньше следующего года.

Отмечается, что боксер имеет право оспорить данное решение.

33-летний Редкач с 2009 года живет в Калифорнии, где и вышел на профессиональный ринг. В Украине уроженец Сумской области выступал в легком весе.

25 января Редкач провел бой за статус официального претендента на титул WBC в полусреднем весе против Дэнни Гарсия и уступил ему единогласным решением судей. При этом украинец в восьмом раунде укусил соперника за шею.
bigmir.net
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