Гарсия уверенно победил Редкача единогласным решением судей

Украинец Иван Редкач не сумел сотворить сенсацию и проиграл Дэнни Гарсии в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

Редкач, вопреки ожиданиям, не стал бросаться на Гарсию, предпочитая технически боксировать против соперника, используя габариты и джеб, но Дэнни является более техничным боксером, поэтому ему не составляло труда прорываться на удобную дистанцию и доносить до цели свои удары.

С третьего раунда Гарсия начал вкладываться в удары, но Редкач уходил от большинства атак. Хотя несколько раз Дэнни серьезно зажимал у канатов украинца, но тот все выдержал.

Все могло закончиться после седьмого раунда. Перед самым гонгом Редкач потерял бдительность и пропустил правый прямой, после чего у него открылось рассечение. Но у Ивана в углу был катмэн Росс Абнер, который умело остановил кровь и заделал рассечение так, что оно украинца не беспокоило.

Еще пару раундов казалось, что Редкач перешел в режим выживания и продолжает драться на морально-волевых качествах, но в чемпионских раундах Иван неожиданно перехватил инициативу, стал неплохо попадать, лучше выглядеть. Увы, Гарсия концентрировано провел концовку, ничего лишнего не пропустил и довел бой до конца.

Активных последних раундов Редкачу оказалось мало для успеха – он проиграл на карточках всех судей – 118:110, 117:111, 117:111 в пользу Гарсии.