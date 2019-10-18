Гвоздику вручили именной перстень WBC

Обладатель титула WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, накануне боя с чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым, получил именной перстень от Всемирного боксерского совета (WBC).

На одной стороне перстня выгравированы имя и фамилия украинца, а на второй - его прозвище “The Nail“ (Гвоздь).

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

Ранее боксеры провели дуэль взглядов накануне объединительного поединка.