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Спорт
Бокс
17 октября 19, 08:54
Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов. ФОТО
Гвоздик и Бетербиев
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Уже 18-го октября боксеры встретятся в ринге и будут бороться за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.

В пятницу, 18-го октября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне своего боя боксеры в Филадельфии провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.


Александр Гвоздик и Артур Бетербиев Boxing Scene

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени. 

Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.
bigmir.net
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