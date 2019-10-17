Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов. ФОТО

В пятницу, 18-го октября, чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик проведет объединительный поединок с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

Накануне своего боя боксеры в Филадельфии провели традиционную дуэль взглядов.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии на арене Liacouras Center. На кону поединка будут стоять пояса WBC и IBF.





Александр Гвоздик и Артур Бетербиев Boxing Scene

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется 19-го октября ориентировочно в 05:00 утра по киевскому времени.

Посмотреть бой в прямом эфире можно будет на телеканале Интер.



