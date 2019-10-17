Американский боксер скончался в больнице после нокаута.ВИДЕО

Мир бокса потрясла очередная смерть спортсмена. Американский боксер Патрик Дэй, выступающий в первом среднем весе, был доставлен в больницу в критическом состоянии после нокаута в бою.

27-летний спортсмен четыре дня находился в коме после того злополучного удара. Врачи боролись за его жизнь, однако Дэй, у которого была черепно-мозговая травма, умер так и не приходя в сознание, сообщает издание sporf.com.





Патрика Дэя уносят с ринга на носилках Getty Images

Отметим, что в своем последнем бою Патрик Дэй встретился с соотечественником Чарльзом Конвеллом.

Их поединок проходил 12-го октября в андеркарде дебютного боя Александра Усика в хэвивейте, где он досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Смотрите также видео нокаута, после которого Патрика Дэя доставили в больницу.



Напомним, это не первая трагедия в мире бокса за последнее время. Летом российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя.