Российский боксер умер после проигранного боя и операции

Российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев скончался в США 23 июля. Об этом сообщили в команде спортсмена, заявив, что у боксера не выдержало сердце, передает tribuna.com

Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере. Бой состоялся в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле (США, Мэриленд). Статус поединка - дуэль за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Бой складывался для Дадашева неудачно, в предпоследнем раунде противник пробивал его защиту практически без сопротивления, россиянин пропустил много ударов.

После 11-го раунда тренер российского боксера Бадди Макгирт принял решение остановить бой в связи с большим количеством пропущенных ударов.

"Я не мог убедить его остановить поединок. Но я видел, что он продолжает пропускать все больше чистых ударов. Один удар мог изменить парню всю жизнь, а я не хотел, чтобы это произошло. Лучше пусть он позлится на меня пару дней, чем будет зол на меня всю жизнь", - приводит слова Макгирта портал Fightnews.com.

После боя Максим не реагировал на окружающих, впоследствии проигравшему стало плохо, он потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга". Было принято решение сделать спортсмену трепанацию черепа, после чего врачи два часа оперировали Дадашева. По окончании операции боксера ввели в медикаментозную кому, из которой не вышел.





Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). Россиянин участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.

