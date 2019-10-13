Усик принял поздравления с победой от Зеленского

В ночь с 12 на 13 октября Александр Усик одержал победу в поединке против Чазза Уизерспуна.

Поздравить боксера с успешным дебютом позвонил президент Украины Владимир Зеленский.

"Владимир Александрович, здравствуйте, доброе утро! Спасибо большое! Вы знаете, мы боксировали в мини-Украине. Спасибо, служу народу Украины", - сказал Усик в телефонном разговоре.

Боксер также отметил, что на следующих выходных будет поддерживать Александра Гвоздика.

"Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны, поедем его поддерживать", - сказал Усик.