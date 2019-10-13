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Спорт
Бокс
13 октября 19, 08:37
Бокс. Усик досрочно победил Уизерспуна. Видео боя
Усик ,Уизерспун
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Украинский боксер дебютировал в супертяжелом весе с победы

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 KOs)  успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна. Об этом сообщает Sportarena.com.

"Украинец осторожно начал поединок, действуя при этом первым номером. Уизерспун, в свою очередь, больше защищался и лишь изредка выбрасывал удары", - отмечается в сообщении.

В четвертом раунде Усик активизировался, прижал своего соперника к канатам и провел несколько хороших серий. В седьмом раунде украинец провел еще несколько атак, после которых Уизерспун едва устоял.

А на восьмой раунд команда американца решила не выпускать своего подопечного.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым на данный момент владеет Энди Руис.


Ранее сообщалось, что для украинского спортсмена этот бой - дебют в супертяжелом весе. 

До этого у него было 16 побед в 16 поединках, 12 из них - нокаутом. 38-летний Уизерспун начал карьеру в профессиональном боксе в 2004 году. 

Он победил в 38 поединках (29 раз нокаутом) и проиграл трижды.
liga.net
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