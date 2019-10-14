Усик - Уизерспун: прогноз и ставки букмекеров на бой

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном бою в хэвивейте встретится с американским боксером Чаззом Уизерспуном, который заменил провалившего допинг-тест Тайрона Спонга. Поединок состоится в ночь с 12-го на 13-е октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом этого поединка является украинец. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Усика с коэффициентом 1.01, в то время как триумф его соперника оценили в 15.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 30.00.

Такие же котировки установили и букмекеры из bet365: победа Усика - 1.01, победа Уизерспуна - 15.00.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Усик - Уизерспун, которая начнется 13-го октября ориентировочно в 05:00 по киевскому времени.