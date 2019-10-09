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Спорт
Бокс
9 октября 19, 09:30
Усику нашли нового соперника для дебюта в хэвивейте
Уизерспун, Усик
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Бой, запланированный на 12-е октября, состоится.

Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе, который запланирован на 12-е октября, все же состоится.

Как сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing, новым соперником экс-чемпиона мира в крузервейте стал опытный 38-летний боксер Чазз Уизерспун. 

Бой пройдет в Чикаго (США) на Винтраст Арене. 


Усик - Уизерспун: афиша боя twitter.com/MatchroomBoxing 

“Не могу дождаться встречи с Усиком. Он дебютирует в хэвивейте, и он узнает, что это другая игра. Я выиграл свои восемь последних боев, и теперь у меня появился такой шанс. Я отдам все силы в этом бою“, - цитирует Уизерспуна Boxing Scene.

Напомним, соперником Усика должен был быть боксер из Нидерландов Тайрон Спонг, однако он провалил допинг-тест. По мнению Спонга, это все было подставой, чтобы снять его с поединка. 

Ранее Александр Усик прокомментировал допинг-скандал, в который угодил его экс-соперник.
bigmir.net
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