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Спорт
Бокс
8 октября 19, 09:40
Соперник Усика накануне боя провалил допинг-тест
Усик
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Один из промоутеров украинского боксера Эдди Хирн сообщил, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие

Нидерландский боксер Тайрон Спонг (14-0, 13 КОs), который должен был стать первым соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КОs) в супертяжелом дивизионе, провалил пробу на допинг. 

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн в Twitter. 

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал Хирн. 

По данным ESPN, в организме Спонга выявлен антиэстроген кломифен, который увеличивает секрецию тестостерона.

Промоутер надеется, что ему удастся подыскать Усику нового оппонента. Хирн не называет имена возможных соперников.

21 сентября сообщалось, что на бой между Александром Усиком и голландцем Тайроном Спонгом, который состоится 12 октября в США, продано уже более 6000 билетов. 

В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. 


24 августа Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым. 
liga.net
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