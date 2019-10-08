Соперник Усика накануне боя провалил допинг-тест

Нидерландский боксер Тайрон Спонг (14-0, 13 КОs), который должен был стать первым соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КОs) в супертяжелом дивизионе, провалил пробу на допинг.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн в Twitter.

"С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники", - написал Хирн.

По данным ESPN, в организме Спонга выявлен антиэстроген кломифен, который увеличивает секрецию тестостерона.

Промоутер надеется, что ему удастся подыскать Усику нового оппонента. Хирн не называет имена возможных соперников.





В июне Всемирная боксерская организация назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.









24 августа Усик отказался проводить свой первый бой в супертяжелом весе с россиянином Андреем Федосовым.