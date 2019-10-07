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Спорт
Бокс
6 октября 19, 20:32
Украинец Деревянченко под свист зала уступил великому GGG
Деревянченко Головкин
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В ночь с 5 на 6 октября на знаменитой нью-йоркской арене Мэдисон Сквер Гарден прошел Вечер бокса, в рамках которого украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко встретился с выдающимся казахстанским нокаутером Геннадием Головкиным.

На кону поединка стояли вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Несмотря на то, что уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, «зевнув» апперкот и серию боковых от казахстанца, он быстро восстановился и не позволил себя добить.

Тем не менее, первые два раунда остались явно за Головкиным.

Впрочем, уже в третьем раунде Деревянченко смог «подстроиться» под своего соперника и навязать ему свою манеру боя, методично обрабатывая ударами и «гоняя» по всему рингу.

Украинец тотально доминировал аж до концовки пятой трехминутки, когда Головкину удалось провести апперкот и перехватить инициативу вплоть до девятого раунда, когда он вновь «сдулся» и стал много пропускать.

Победным для Деревянченко мог стать десятый раунд, однако Головкину таки удалось выстоять под градом ударов и дотянуть до гонга.

Последняя терхминутка больше походила на «рубку», в которой, несмотря на рассечение, лучше выглядел Деревянченко.

Тем не менее, победу единогласным решением судей одержал Геннадий Головкин: 115-112, 115-112, 114-113.

Стоит отметить, что зрители не согласились с таким исходом и «поздравили» победителя оглушительным свистом.



Как сообщалось, чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера.

Ранее стало известно, где и когда состоится первый бой Усика в супертяжах.
Fraza.ua
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