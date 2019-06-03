Джошуа прокомментировал свое поражение, упомянув Кличко

"Я усердно тренируюсь, я остаюсь преданным делу, и меня победил хороший боец. Будет интересно посмотреть, как далеко он зайдет, так что удачи ему, а я должен прийти в норму. Это все часть истории и путешествия. Ты знаешь, когда твои ноги повсюду, ты просто пытаешься стабилизировать свой разум, все свое тело", - заявил Джошуа в интервью SkySport.





Упомянул британец и нашего великого боксера.





"В бою с Кличко я просто устал, он очень приземленный боксер. Они не могут боксировать со мной, поэтому они просто ищут большие удары, поэтому я просто должен поработать над тем, чтобы стать немного сильнее на своей базе. Поздравляю первого в истории мексиканского чемпиона в супертяжелом весе. Я должен получить реванш. Это риск, на который мы пойдем, но мы оправимся. Пока Руис чемпион. Просто помните об этом, сейчас он чемпион. Я вернусь", – подытожил Джошуа.





Джошуа - Руис: лучшие моменты сенсационного боя на видео





За свой дебютный бой на американском ринге, Энтони Джошуа заработал впечатляющий гонорар.





Напомним, 1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).





Джошуа-Руис: Пресс-конференция после боя:

