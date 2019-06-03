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Спорт
Бокс
2 июня 19, 23:23
Джошуа прокомментировал свое поражение, упомянув Кличко
Энтони Джошуа
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Экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прокомментировал сенсационное поражение от Энди Руиса-младшего (32-1, 21 КО).
"Я усердно тренируюсь, я остаюсь преданным делу, и меня победил хороший боец. Будет интересно посмотреть, как далеко он зайдет, так что удачи ему, а я должен прийти в норму. Это все часть истории и путешествия. Ты знаешь, когда твои ноги повсюду, ты просто пытаешься стабилизировать свой разум, все свое тело", - заявил Джошуа в интервью SkySport.

Упомянул британец и нашего великого боксера.

"В бою с Кличко я просто устал, он очень приземленный боксер. Они не могут боксировать со мной, поэтому они просто ищут большие удары, поэтому я просто должен поработать над тем, чтобы стать немного сильнее на своей базе. Поздравляю первого в истории мексиканского чемпиона в супертяжелом весе. Я должен получить реванш. Это риск, на который мы пойдем, но мы оправимся. Пока Руис чемпион. Просто помните об этом, сейчас он чемпион. Я вернусь", – подытожил Джошуа.

Джошуа - Руис: лучшие моменты сенсационного боя на видео

За свой дебютный бой на американском ринге, Энтони Джошуа заработал впечатляющий гонорар.

Напомним, 1 июня состоялся еще один поединок. Знаменитый украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 17 KO) сенсационно победил 32-летнего экс-чемпиона мира в двух дивизионах Девона Александера (27-6-1, 14 КО).

Джошуа-Руис: Пресс-конференция после боя:
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