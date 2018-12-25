Менеджер рассказал, когда Поветкин вернется в ринг

Поветкин перенес операцию на локтях обеих рук после боя с британцем Энтони Джошуа.

«Саша в ноябре был успешно прооперирован на локтях обеих рук. Сейчас идет процесс восстановления, он уже делает упражнения. А в середине января начнем специальную физическую подготовку: мешки, «лапы», можно будет в парах работать. Его бой планируется на апрель, сейчас ведутся переговоры. Видимо, в программе Джошуа, Саша проведет следующий поединок», — приводит слова Дмитрия Иванова Р-Спорт.

В последнем поединке Поветкин проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.