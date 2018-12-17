Александр Усик получил награду из рук Митрополита УПЦ МП

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) получил орден преподобного Ильи Муромца I степени. Награждал Усика Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.





Достижения боксера отметили в рамках VІ церемонии "Будущее нации" в зале Национальной оперы Украины.





После получения награды Александр подчеркнул, что к успеху приводить лишь 1% таланта и 99% кропотливого труда:





"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть – тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится. Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все", – заявил Усик.









Напомним, что Александр Усик претендует на звание лучшего спортсмена года в мире. Украинец в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира, а затем защитил свои титулы.







