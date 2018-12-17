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Спорт
Бокс
16 декабря 18, 11:02
Александр Усик получил награду из рук Митрополита УПЦ МП
Награда для Усика
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Боксер награжден орденом преподобного Ильи Муромца
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) получил орден преподобного Ильи Муромца I степени. Награждал Усика Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

Достижения боксера отметили в рамках VІ церемонии "Будущее нации" в зале Национальной оперы Украины.

После получения награды Александр подчеркнул, что к успеху приводить лишь 1% таланта и 99% кропотливого труда:

"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть – тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится. Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все", – заявил Усик.

Напомним, что в последнем бою Александр Усик нокаутом победил британца Тони Белью (30-3-1, 20 КО).

Напомним, что Александр Усик претендует на звание лучшего спортсмена года в мире. Украинец в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира, а затем защитил свои титулы.


Источник:segodnya.ua
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