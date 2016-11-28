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Спорт
Бокс
27 ноября 16, 21:01
Уолтерс: Меня так никогда не били
Василий Ломаченко, Николас Уолтерс
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Уолтерс назвал причины отказа продолжать бой с украинцем Ломаченко
Ямайский боксер Николас Уолтерс назвал причины отказа от продолжения боя с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко. Ямаец отказался возвращаться в ринг после седьмого раунда, сообщают Нескучные новости.

"Ломаченко - отличный боец. Ему удалось нанести мне много серьезных ударов. Меня так никогда не били. Он очень быстрый боксер, отличный панчер и покрыл своими ударами всего меня", - заявил побежденный.

"Я был потрясен. Мне приходилось выживать, продолжать было глупо", - цитирует претендента на пояс украинца Allboxing.ru.


В то же время Ломаченко заявил, что больше не считает Уолтерса настоящим бойцом: "Сперва он говорил, что он гладиатор, что он воин, что он здесь, чтобы побеждать. Но после того, как он отказался от продолжения боя, я больше не воспринимаю его - он не боец".

Источник: neskuchno-news
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