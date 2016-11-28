Уолтерс: Меня так никогда не били

Ямайский боксер Николас Уолтерс назвал причины отказа от продолжения боя с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко. Ямаец отказался возвращаться в ринг после седьмого раунда, сообщают Нескучные новости.





"Ломаченко - отличный боец. Ему удалось нанести мне много серьезных ударов. Меня так никогда не били. Он очень быстрый боксер, отличный панчер и покрыл своими ударами всего меня", - заявил побежденный.





"Я был потрясен. Мне приходилось выживать, продолжать было глупо", - цитирует претендента на пояс украинца Allboxing.ru.









В то же время Ломаченко заявил, что больше не считает Уолтерса настоящим бойцом: "Сперва он говорил, что он гладиатор, что он воин, что он здесь, чтобы побеждать. Но после того, как он отказался от продолжения боя, я больше не воспринимаю его - он не боец".







