Украинский боксер Ломаченко победил ямайца Уолтерса (видео)

В Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) украинец Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) уверенно отстоял принадлежащий ему титул, нанеся первое поражение ямайцу Николасу Уолтерсу (26-1-1, 21 КО). Об этом сообщает издание vRINGe.com.





Ломаченко с самого начала боксировал значительно активнее претендента, больше передвигаясь и чаще выбрасывая удары, хотя было отчетливо видно, что украинец не собирается форсировать события и пока лишь присматривается к ямайцу.





Уолтерс стал принимающей стороной и сосредоточился на защите, в лучшем случае, отстреливаясь от Ломаченко и почти не переходя к решительным действиям.





Опасность для Василия представляли, разве что, апперкоты Николаса на ближней дистанции, но и они по большей части летели мимо, а если приходились в цель, то не оказывали никакого видимого влияния на украинца.





После экватора боя Ломаченко начал стремительно прибавлять и уже в седьмом раунде буквально затерроризировал Уолтерса постоянными атаками со смещением в сторону. Николас выглядел беспомощно, но потрясен, в то же время, не был. Тем не менее, в минутном перерыве между седьмым и восьмым отрезком он отказался от продолжения поединка, после чего первым делом бросился поздравлять победителя.