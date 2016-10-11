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Спорт
Бокс
11 октября 16, 16:35
Фьюри грозит лишение всех титулов
Тайсон,Фьюри
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Тайсон Фьюри может утратить все свои чемпионские достижения.

Но у него есть 10 дней, чтобы предоставить комитету WBO аргументы касательно того, почему его не должны лишать поясов.

В документе, представленном комитетом общественности, отмечается, что организация всячески желает «Цыганскому королю» счастья и здоровья, однако все еще ждет объяснений, пишет Boxing News.

Напомним, Фьюри нарушил сроки защиты титула, условия соглашения. Кроме этого, его допинг-пробы на стероиды и психостимуляторы оказались положительными.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно Фьюри объявил о своем уходе с ринга. А на следующий день заявил, что пошутил. Эксперты считают, что у Фьюри проблемы с кокаином. 
URA-Inform
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