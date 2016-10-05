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Спорт
Бокс
5 октября 16, 21:42
Штаб Кличко: Реванш с Тайсоном Фьюри больше не интересен
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
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Кличко больше не рассматривает возможности повторно встретится с Фьюри, вместо этого он может сразиться с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа
Матч-реванш между украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко и британским обладателем чемпионских титулов WBO/WBA Тайсоном Фьюри больше не на повестке дня. Об этом немецкому таблоиду Bild рассказал менеджер Кличко Бернд Бенте.

"Кличко больше не рассматривает возможности повторно встретится с Фьюри, вместо этого он может сразиться с Энтони Джошуа в этом году", - цитирует Bild менеджеров Кличко. 

Как отмечают другие СМИ, если Кличко и Джошуа смогут договориться в ближайшее время, поединок между ними может состояться уже 26 ноября.

28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе, бой, в котором Кличко защищал три чемпионских титула, завершился победой Фьюри по очкам. Позже Фьюри лишили титула IBF, который он отвоевал у Кличко. Как сообщалось, боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.

Команды Фьюри и Кличко договорились о матче-реванше, запланировав бой сначала весной, а затем летом. Встретится боксеры так и не смогли по причине отказов Фьюри. В результате поединок был запланирован на 29 октября, однако Фьюри уже в третий раз отказался от выхода в ринг, в данном случае, якобы из-за проблем со здоровьем.

Вероятный соперник Кличко - Энтони Джошуа - 26-летний непобежденный британский боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, чемпион мира (2016 год) по версии IBF в тяжелом весе. Джошуа - первый тяжеловес в истории бокса, выигравший профессиональный чемпионский титул, будучи действующим Олимпийским чемпионом в супертяжелом весе.


Источник: liga.net
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