Тест на кокаин Тайсона Фьюри оказался положительным

Чемпион мира по боксу, экс-соперник Владимира Кличко, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сдал положительный тест на кокаин 22 сентября. Об этом сообщает ESPN.





Отмечается, что Фьюри теперь может быть лишен принадлежащих ему титулов чемпиона мира по версиям WBA и WBO даже в том случае, если докажет проблемы со здоровьем.





Матч-реванш между Кличко и Фьюри предусматривал тест на наркотики, на который они оба согласились. Проведение теста было возложено на Всемирное антидопинговое агентство.





Сообщается, что британец сдал анализы мочи на проверку наличия в организме наркотических веществ, 22 сентября в Ланкастере, Англия. "Тест показал положительный результат на бензоилэкгонин - вещество, которое является центральным соединением и элементом кокаина", - говорится в сообщении.





28 ноября в Дюссельдорфе, бой, в котором Кличко защищал три чемпионских титула, завершился победой Фьюри по очкам. Позже Фьюри лишили титула IBF, который он отвоевал у Владимира Кличко. Как сообщалось, боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.





Через некоторое время после ноябрьского боя боксеры договорились о повторном поединке. Сначала она был запланирован на 9 июля, однако был перенесен из-за якобы травмы Фьюри. Позже матч-реванш также несколько раз отменялся и переносился, в последний раз - из-за проблем со здоровьем.







