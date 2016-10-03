Боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры

Британский боксер Тайсон Фьюри в Twitter написал о том, что он завершает профессиональную спортивную карьеру.

"Бокс – это самое печальное, чем я когда-либо занимался. Все - дерьмо, а я величайший, и я ухожу, так что идите к черту. Счастливо", - написал Фьюри, закончив пост веселыми смайликами.







Напомним, что в 2015 г. Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко, забрав себе чемпионские пояса украинца.





Бой-реванш должен был пройти весной, однако Кличко получил травму. Затем в процессе подготовки к бою, который планировали на июль 2016 г., британец повредил лодыжку. В итоге бой должен был пройти в октябре в Манчестере, однако Фьюри отменил и его.

Как сообщалось, Фьюри сдал положительный допинг-тест на кокаин.