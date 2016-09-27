Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.84
RUB
0.40
EUR
29.39
USD
26.16
RUB
0.41
Спорт
Бокс
24 сентября 16, 12:42
Тайсон Фьюри повторно отложил бой-реванш с Владимиром Кличко
Тайсон Фьюри
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Это уже даже не смешно.
Чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри повторно отложил бой-реванш с Владимиром Кличко, на этот раз с формулировкой «непригодный к поединку по медицинским показаниям». Изначально встреча между боксерами должна была состояться 9 июля в Манчестере, но была отложена до 29 октября под предлогом травмы лодыжки у британца.

Ранее британское издание The Mirror сообщило, что в допинг-пробе, взятой у Фьюри в период с февраля по март 2015 года, были обнаружены следы запрещенного препарата – анаболического стероида нандролона.

Представители Фьюри не стали раскрывать детали, уточнив лишь, что «проблемы со здоровьем слишком серьезные, чтобы позволить ему провести поединок». «Тайсон немедленно приступит к лечению, чтобы полностью восстановиться», – заявил представитель команды Фьюри, которого цитирует ВВС.

В своем последнем бою Фьюри одержал победу над Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завоевал титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF.

На счету Кличко 64 победы (53 нокаутом) и четыре поражения (три нокаутом) в 68 боях. В послужном списке Фьюри 25 побед (18 нокаутом) в 25 боях.

Источник: eurosport
Ещё по теме:
Сондерс о Бурсаке: "Я буду называть его дерьмом"
Кличко: Чемпионство Фьюри – позор для всего бокса
Фьюри заявил о завершении карьеры после реванша с Кличко
Кличко: Я хочу отполировать лицо Фьюри
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фьюри лишится титула чемпиона
noimageАлександр Усик стал чемпионом мира по боксу (ВИДЕО БОЯ)
noimageСегодня Усик проведет супербой за титул чемпиона WBO
noimageНазвана дата боя между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри
noimageУсик и Гловацки устроили дуэль взглядов (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...