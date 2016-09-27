Чемпион мира в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри повторно отложил бой-реванш с Владимиром Кличко, на этот раз с формулировкой «непригодный к поединку по медицинским показаниям». Изначально встреча между боксерами должна была состояться 9 июля в Манчестере, но была отложена до 29 октября под предлогом травмы лодыжки у британца.





Ранее британское издание The Mirror сообщило, что в допинг-пробе, взятой у Фьюри в период с февраля по март 2015 года, были обнаружены следы запрещенного препарата – анаболического стероида нандролона.





Представители Фьюри не стали раскрывать детали, уточнив лишь, что «проблемы со здоровьем слишком серьезные, чтобы позволить ему провести поединок». «Тайсон немедленно приступит к лечению, чтобы полностью восстановиться», – заявил представитель команды Фьюри, которого цитирует ВВС.





В своем последнем бою Фьюри одержал победу над Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завоевал титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF.





На счету Кличко 64 победы (53 нокаутом) и четыре поражения (три нокаутом) в 68 боях. В послужном списке Фьюри 25 побед (18 нокаутом) в 25 боях.



