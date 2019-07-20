Украина проиграла Израилю, но вышла в 1/8 финала Евробаскета

Сборная Украины по баскетболу до 20 лет потерпела поражение на Евробаскете в дивизионе А.

В матче третьего тура наша команда уступила Израилю со счетом 74:93. Стоит сказать, что во второй четверти подопечные Валерия Плеханова имели преимущество в 15 пунктов, однако затем соперник сумел отыграться.

Евробаскет-2019 U-20

Тель-Авив, Израиль

Группа B, 3-й тур, 15 июля

Украина U-20 - Израиль U-20 - 74:93 (29:17, 16:26, 16:23, 13:27)

Украина: Войналович 22 очков + 5 подборов, Козак 18 очков + 3 передачи - 5 потерь, Санон 11 очков + 5 подборов + 5 передач - 4 потери, Грицак 7 очков + 11 подборов, Михеев 2 очка (старт), Головчик 12 очков - 4 потери, Мельник 2 очка, Коваль 0 очков, Лукьян 0 очков, Титов 0 очков, Бондаренко 0 очков.

Итоговое положение в группе:

1. Сербия - 5 очков (2 победы, 1 поражение)

2. Израиль - 5 очков (2 победы, 1 поражение)

3. Италия - 4 очка (1 победа, 2 поражения)

4. Украина - 4 очка (1 победа, 2 поражения)

Отметим, что в матче 1/8 финала сборная Украины сыграет против национальной команды Франции, которая выиграла группу А.