Британский гонщик Хэмилтон повторил рекорд Шумахера: видео

Британский гонщик Льюис Хэмилтон первым пришел к финишу на Гран-при Турции и стал семикратным чемпионом Формулы-1. Ранее только Михаэлю Шумахеру удалось столько раз стать чемпионом.

