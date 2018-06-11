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11 июня 18, 08:47
Формула-1. Феттель добыл юбилейную победу в Канаде
Формула-1
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Немецкий пилот Феррари Себастьян Феттель сумел сохранить первое место, с которого он стартовал на Гран-при Канады, и добыл свою юбилейную 50-ю победу в F1.

Уже на первом круге гонке случилась авария между Строллом и Хартли, из-за чего на трассу выехала машина безопасности. После 5 кругов машина безопасности покинула гонку и больше не возвращалась.

Вообще, этап получился не сильно интересным. Лидеры уверенно держали свою позиции и единственным изменением стало перемещение Риккардо на четвертое место благодаря своевременному заезду в боксы.

В концовке гонке было несколько намеков на интригу, но борьбы не получилось.Феттель финишировал первым с комфортным перевесом над Боттасом, который не подпустил к себе Фестаппена.

Льюис Хэмилтон так и не сумел обойти Риккардо, финишировал пятым и позволил Феттелю себя обойти в общем зачете на 1 балл.

Из остальных результатов стоит отметить разве что десятое место Шарля Леклера на Заубере.
telegraf.com.ua
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