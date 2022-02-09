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Спорт
Хоккей
9 февраля 22, 22:03
Олимпиада-2022: Дания сенсационно обыгрывает Чехию в хоккее
Чехия - Дания
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На Олимпийских Играх в Пекине стартовали мужские соревнования по хоккею.

С сенсации начался олимпийский хоккейный турнир у мужчин. Уже в первый соревновательный день сборная Дании обыграла одного из фаворитов Игр - Чехию.

Отметим, что чехи нанесли по воротам соперников в два раза больше бросков. Но скандинавы выстояли и одержали свою первую победу 2:1 на Олимпийских играх, ведь этот матч был дебютным для них.

Также отметим, что ранее в группе В состоялся матч между ОКР и Швейцарией. Действующие олимпийские чемпионы в равном матче смогли вырвать победу со счетом 1:0. 

Олимпиада. Хоккей, групповой этап

Чехия - Дания 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 11:21 Лауридсен - 0:1, 17:23 Нильсен - 0:2, 23:45 Червенка (Коварж) - 1:2

Вратари: Грубек - Дам

 

Группа B

1. Дания - 3

2. ОКР - 3

3. Чехия - 0

4. Швейцария - 0

    
Korrespondent
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