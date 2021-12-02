Торонто выигрывает пятый матч подряд и выходит в лидеры

В Национальной хоккейной лиге определился новый лидер регулярного чемпионата. После домашнего разгрома Колорадо 8:3, на вершину уверенно взошел Торонто.
В тоже время сменился лидер Западной конференции. Эдмонтон уверенно обыграл Питтсбург 5:2 и вновь возглавил гонку.
НХЛ. Регулярный чемпионат. 2 декабря
Рейнджерс – Филадельфия 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 4 Труба (Лундквист, Какко), 2:0 – 10 Хант (Фокс, Панарин), 3:0 – 22 Крайдер (Зибанежад, Какко), 3:1 – 30 Фрост (Жиру, Эткинсон), 4:1 – 60 Панарин
Торонто – Колорадо 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 5 В. Нюландер (Керфут, Таварес), 2:0 – 8 Спецца (Симмондс, Ричи), 3:0 – 15 Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 3:1 – 21 Жирар (О'Коннор, Маккиннон), 3:2 – 32 Кадри (Ничушкин, Джонсон), 4:2 – 33 Дермотт (Таварес, В. Нюландер), 5:2 – 37 Таварес (Броди, Керфут), 6:2 – 42 Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 7:2 – 49 Мэттьюс (Маззин), 8:2 – 51 Энгвалл (Райлли, Бантинг), 8:3 – 57 Кадри (Маккиннон, Ландескуг)
Оттава – Ванкувер 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 2 Пирсон (Шенн, Гарланд), 1:1 – 12 Годетт (Тирни, Браун), 1:2 – 23 Мотт (Берроуз, Гарланд), 1:3 – 40 Шенн ( Миллер, Хьюз), 1:4 – 45 Хорват (Демко, Хьюз), 1:5 – 48 Чейссон (Хьюз, Миллер), 2:5 – 54 Ткачак (Норрис, Мете), 2:6 – 58 Миллер (Хьюз, Петтерссон)
Детройт – Сиэтл 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 1:0 – 25 Фаббри (Сутер, Ларкин), 1:1 – 31 Данн (Веннберг, Юханссон), 1:2 – 37 Донато (Донской, Гурде), 2:2 – 39 Наместников (Зайдер, Остерли), 3:2 – 47 Рэймонд (Зайдер, Ларкин), 3:3 – 55 Донато (Олексяк)
Эдмонтон – Питтсбург 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Хайман (Макдэвид), 1:1 – 15 Генцел (Кросби, Марино), 2:1 – 17 Хайман (Макдэвид), 2:2 – 22 Блюгерс (Летанг, Родригес), 3:2 – 43 Ямамото (Рассел, Бэрри), 4:2 – 48 Бушар (Драйзайтль, Макдэвид) 5:2 – 58 Макдэвид (Бушар, Пулюярви)
Анахайм – Вегас 6:5 (0:0, 4:2, 2:3)
Шайбы: 1:0 – 25 Терри (Стил, Дрисдейл), 2:0 – 27 Ракелль (Зеграс, Милано), 2:1 – 29 Каррье (Амадио), 3:1 – 34 Мэнсон, 4:1 – 37 Линдхольм (Зеграс, Милано), 4:2 – 40 Уайтклауд (Хауден, Янмарк-Нюлен), 4:3 – 42 Янмарк-Нюлен (Стоун), 5:3 – 47 Дрисдейл (Зеграс, Милано), 5:4 – 52 Пачиоретти (Теодор), 6:4 – 59 Лундстрем, 6:5 – 60 Смит (Пачиоретти, Пьетранжело)