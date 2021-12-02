Торонто выигрывает пятый матч подряд и выходит в лидеры

В Национальной хоккейной лиге определился новый лидер регулярного чемпионата. После домашнего разгрома Колорадо 8:3, на вершину уверенно взошел Торонто.

В тоже время сменился лидер Западной конференции. Эдмонтон уверенно обыграл Питтсбург 5:2 и вновь возглавил гонку.

НХЛ. Регулярный чемпионат. 2 декабря

Рейнджерс – Филадельфия 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Труба (Лундквист, Какко), 2:0 – 10 Хант (Фокс, Панарин), 3:0 – 22 Крайдер (Зибанежад, Какко), 3:1 – 30 Фрост (Жиру, Эткинсон), 4:1 – 60 Панарин





Торонто – Колорадо 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 5 В. Нюландер (Керфут, Таварес), 2:0 – 8 Спецца (Симмондс, Ричи), 3:0 – 15 Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 3:1 – 21 Жирар (О'Коннор, Маккиннон), 3:2 – 32 Кадри (Ничушкин, Джонсон), 4:2 – 33 Дермотт (Таварес, В. Нюландер), 5:2 – 37 Таварес (Броди, Керфут), 6:2 – 42 Мэттьюс (Бантинг, Марнер), 7:2 – 49 Мэттьюс (Маззин), 8:2 – 51 Энгвалл (Райлли, Бантинг), 8:3 – 57 Кадри (Маккиннон, Ландескуг)





Оттава – Ванкувер 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) Шайбы: 0:1 – 2 Пирсон (Шенн, Гарланд), 1:1 – 12 Годетт (Тирни, Браун), 1:2 – 23 Мотт (Берроуз, Гарланд), 1:3 – 40 Шенн ( Миллер, Хьюз), 1:4 – 45 Хорват (Демко, Хьюз), 1:5 – 48 Чейссон (Хьюз, Миллер), 2:5 – 54 Ткачак (Норрис, Мете), 2:6 – 58 Миллер (Хьюз, Петтерссон)



