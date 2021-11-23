НХЛ: Сан-Хосе сильнее лидера чемпионата

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги минувшей ночью состоялись шесть матчей. Отметим, победу в овертайме Сан-Хосе над Каролиной 2:1. Тем не менее, одного набранного очка хватило "ураганам" для того чтобы вновь возглавить турнирную таблицу.

Победил и Колорадо. В голевой перестрелке с Оттавой "лавины" были сильнее 7:5. Это была уже пятая подряд победа для команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат. 23 ноября

Баффало – Коламбус – 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)

1:0 – 4 Томпсон (Йокихарью, Олофссон)

1:1 – 9 Рословик (Хофманн, Веренски)

1:2 – 15 Рословик (Бэйрьютер, Доми)

2:2 – 21 Гиргенсонс (Далин, Миллер)

2:3 – 22 Бьоркстранн (Дженнер, Нюквист)

2:4 – 22 Доми (Рословик, Хофманн)

2:5 – 24 Гавриков (Доми, Пик)

3:5 – 25 Козенс (Миллер, Скиннер)

4:5 – 30 Томпсон (Козенс, Далин)

4:6 – 60 Гавриков (Дженнер)

4:7 – 60 Курали

Вратари: Делл 14/15, Токарски 8/12 – Корписало 29/33.

Нэшвилл – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – 13 Джохансен (Жанно, Тренин)

1:1 – 26 Ракелль (Милано, Зеграс)

2:1 – 36 Гранлунд (Джохансен)

2:2 – 44 Дрисдейл

3:2 – 53 Тренин

Вратари: Сарос 29/31 – Гибсон 32/35.

Сент-Луис – Вегас – 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

0:1 – 2 Стивенсон (Пьетранжело)

0:2 – 7 Смит (Хаттон)

1:2 – 11 О′Райлли (Парайко, Перрон)

2:2 – 13 Бозак (Фолк, Костин)

3:2 – 13 Фолк

4:2 – 22 Саад (Перрон, Тарасенко)

5:2 – 50 Миккола (Тарасенко, Томас)

Вратари: Биннингтон 32/34 – Ленер 26/31.

Колорадо – Оттава – 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

1:0 – 2 Ничушкин (Бураковски, Кадри)

1:1 – 13 Сэнфорд (дель Зотто, Томсон)

2:1 – 14 Макар (Ландескуг)

2:2 – 20 Зуб (Ткачак)

3:2 – 34 Тэйвс (Бураковски, Кадри)

3:3 – 37 Сэнфорд (Эннис)

3:4 – 42 Норрис (Браун, Штюцле)

4:4 – 43 Макар

4:5 – 46 Сэнфорд (Шоу, Ткачак)

5:5 – 50 Рантанен (Кадри, Бураковски)

6:5 – 59 Ньюхук (Ничушкин, О'Коннор)

7:5 – 60 Кадри (Тэйвс)

Вратари: Кюмпер 15/20, Юханссон 1/1 – Густавссон 33/39.

Виннипег – Питтсбург – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

1:0 – 11 Тонинато (Диллон, Пионк)

1:1 – 35 Цукер (Марино, Родригес)

1:2 – 44 Хейнен (Родригес, Руэдел)

1:3 – 58 Генцел (Джерри, Картер)

Вратари: Хеллибак 33/35 – Джерри 30/31.

Сан-Хосе – Каролина – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 22 Деанджело (Джарвис, Терявяйнен)

1:1 – 44 Лабанк (Уэзерби)

2:1 – 62 Барабанов



