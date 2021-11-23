НХЛ: Сан-Хосе сильнее лидера чемпионата

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги минувшей ночью состоялись шесть матчей. Отметим, победу в овертайме Сан-Хосе над Каролиной 2:1. Тем не менее, одного набранного очка хватило "ураганам" для того чтобы вновь возглавить турнирную таблицу.
Победил и Колорадо. В голевой перестрелке с Оттавой "лавины" были сильнее 7:5. Это была уже пятая подряд победа для команды.
НХЛ. Регулярный чемпионат. 23 ноября
Баффало – Коламбус – 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
1:0 – 4 Томпсон (Йокихарью, Олофссон)
1:1 – 9 Рословик (Хофманн, Веренски)
1:2 – 15 Рословик (Бэйрьютер, Доми)
2:2 – 21 Гиргенсонс (Далин, Миллер)
2:3 – 22 Бьоркстранн (Дженнер, Нюквист)
2:4 – 22 Доми (Рословик, Хофманн)
2:5 – 24 Гавриков (Доми, Пик)
3:5 – 25 Козенс (Миллер, Скиннер)
4:5 – 30 Томпсон (Козенс, Далин)
4:6 – 60 Гавриков (Дженнер)
4:7 – 60 Курали
Вратари: Делл 14/15, Токарски 8/12 – Корписало 29/33.
Нэшвилл – Анахайм – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – 13 Джохансен (Жанно, Тренин)
1:1 – 26 Ракелль (Милано, Зеграс)
2:1 – 36 Гранлунд (Джохансен)
2:2 – 44 Дрисдейл
3:2 – 53 Тренин
Вратари: Сарос 29/31 – Гибсон 32/35.
Сент-Луис – Вегас – 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
0:1 – 2 Стивенсон (Пьетранжело)
0:2 – 7 Смит (Хаттон)
1:2 – 11 О′Райлли (Парайко, Перрон)
2:2 – 13 Бозак (Фолк, Костин)
3:2 – 13 Фолк
4:2 – 22 Саад (Перрон, Тарасенко)
5:2 – 50 Миккола (Тарасенко, Томас)
Вратари: Биннингтон 32/34 – Ленер 26/31.
Колорадо – Оттава – 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)
1:0 – 2 Ничушкин (Бураковски, Кадри)
1:1 – 13 Сэнфорд (дель Зотто, Томсон)
2:1 – 14 Макар (Ландескуг)
2:2 – 20 Зуб (Ткачак)
3:2 – 34 Тэйвс (Бураковски, Кадри)
3:3 – 37 Сэнфорд (Эннис)
3:4 – 42 Норрис (Браун, Штюцле)
4:4 – 43 Макар
4:5 – 46 Сэнфорд (Шоу, Ткачак)
5:5 – 50 Рантанен (Кадри, Бураковски)
6:5 – 59 Ньюхук (Ничушкин, О'Коннор)
7:5 – 60 Кадри (Тэйвс)
Вратари: Кюмпер 15/20, Юханссон 1/1 – Густавссон 33/39.
Виннипег – Питтсбург – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
1:0 – 11 Тонинато (Диллон, Пионк)
1:1 – 35 Цукер (Марино, Родригес)
1:2 – 44 Хейнен (Родригес, Руэдел)
1:3 – 58 Генцел (Джерри, Картер)
Вратари: Хеллибак 33/35 – Джерри 30/31.
Сан-Хосе – Каролина – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
0:1 – 22 Деанджело (Джарвис, Терявяйнен)
1:1 – 44 Лабанк (Уэзерби)
2:1 – 62 Барабанов