НХЛ: Хозяева площадок победили во всех матчах

Негостеприимными оказались хозяева площадок в очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге.





За пять состоявшихся матчей в лиге прошедшей ночью, гости смогли набрать лишь одно очко. Оно на счету Нэшвилла, который проиграл на выезде Чикаго лишь в овертайме. В остальных четырех поединках хозяева добыли уверенные победы.





НХЛ. Регулярный чемпионат. 8 ноября





Детройт – Вегас – 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)





0:1 – 4 Руа (Теодор, Пьетранжело)

1:1 – 9 Рэймонд (Задина, Бертуцци)

2:1 – 11 Фаббри (Ледди, Сутер)

3:1 – 19 Сутер (Ледди, Гронек)

4:1 – 31 Наместников (Ганье, Стефенс)

4:2 – 45 Маршессо (Руа)

5:2 – 60 Бертуцци (Гронек, Ганье)

Вратари: Грайсс 38/40 – Броссуа 25/29.

Чикаго – Нэшвилл – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 – 28 Хэйгл (Тэйвс, Джонс)

1:1 – 30 Каррье

2:1 – 62 Дебринкат (Ланкинен, Кэйн)

Вратари: Ланкинен 20/21 – Сарос 30/32.

Анахайм – Сент-Луис – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

0:1 – 2 Саад (Парайко, Перрон)

1:1 – 29 Кэррик (Грул, Грант)

2:1 – 43 Терри (Фаулер, Милано)

3:1 – 49 Стил (Делорье, Линдхольм)

4:1 – 60 Грул (Линдхольм, Терри)

Вратари: Гибсон 34/35 – Биннингтон 23/26.

Миннесота – Айлендерс – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

0:1 – 20 Ли (Барзэл, Хара)

1:1 – 30 Бьюгстэд (Дьюхэйм)

1:2 – 33 Ли (Барзэл)

2:2 – 48 Хартман (Штурм, Куликов)

3:2 – 50 Дьюхэйм (Дамба, Хартман)

4:2 – 59 Брудин

5:2 – 60 Дамба

Вратари: Кяхкенен 19/21 – Варламов 34/37.

Ванкувер – Даллас – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

0:1 – 14 Павелски (Хинтц, Робертсон)

1:1 – 23 Миллер (Босер, Хьюз)

2:1 – 27 Петтерссон (Хорват, Хьюз)

3:1 – 29 Хорват (Экман-Ларссон, Пирсон)

3:2 – 30 Гленденинг (Сутер, Робертсон)

4:2 – 36 Подколзин (Хорват, Гарланд)

4:3 – 44 Сутер (Сегин, Хейсканен)

5:3 – 54 Миллер (Петтерссон, Хьюз)

6:3 – 58 Босер (Петтерссон)

Вратари: Демко 25/28 – Худобин 30/35.



