УХЛ. Кременчуг обыграл Рулав Одд, Днепр уступил Краматорску

В субботу, 6 ноября, в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги состоялись два матча.





Кременчук в матче регулярного сезона УХЛ не без проблем обыграл Рулав Одд со счетом 4:3. В другой встрече дня Краматорск одолел Днепр 2:1.





Днепр – Краматорск 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 Жвачкин (Афанасьев), 04:01; 0:2 Середницкий (Таран), 25:35; 1:2 Хамматов (Целогородцев, Алдамжаров), 35:59;





Днепр: Писаренко (Захарченко); Ратушный (К) – Кардашов, Голубич – Саврицкий (А), Панков – Будько, Филимонов – Кругляков; Алдамжаров – Хамматов (А) – Целогородцев, Тищенко – Семочкин – Кирющенков, Дворник – Булах – Русаков, Дуюн.





Краматорск: Кучер (Макаренко); Бабрусев – Таран, Мальцев – Ваулин, Афанасьев – Сирченко, – ; Столяренко – Сергиевский – Градович, Жвачкин – Афанасьев – Гриценко, Геворкян – Калинычев – Середницкий, Говорушко – Семенов – Кобыльник.





Кременчуг – Рулав Одд 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 Коробов (Хришпенц, Скуматов, больш.), 08:59; 2:0 Серанов (Никулин, Савченко), 13:42; 2:1 Басков (Сурсов), 23:39; 3:1 Серанов (Никулин, Савченко), 41:07; 4:1 Дубинин, 43:49; 4:2 Сурсов (Басков), 46:16; 4:3 Секирко (Кича), 58:25





Кременчуг: Боярчук (Гордюшин); Скуматов – Коробов – Дубинин, Забавин – Хришпенц, Серанов – Гриценко – Кошелев, Горлушко – Толстушко, Сеник – Савицкий – Никулин, Глухов – Тимофеев, Сибилевич – Ворона – Савченко, Грицких





Рулав Одд: Петров (Шевчук); Киселев – Егоров – Секирко (К), Рыбницкий – Лесников, Басков – Бондаренко – Сурсов (А), Пугачев (А) – Жигалов, Ефимов – Кича – Луговой, Канаплин – Александров, Абаджян – Пойманов – Сиротенко, Фроленко – Мельников



