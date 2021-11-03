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Спорт
Хоккей
3 ноября 21, 10:33
УХЛ: Сокол одержал уверенную победу над Белым Барсом
Сокол - Белый Барс
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Столичная команда укрепила лидерство в турнирной таблице чемпионата.
В матче 14-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги киевский Сокол обыграл Белый Барс - 5:2.

Первый период завершился со счетом 1:1. Во второй 20-минутке Сокол дважды расписался в воротах Белого Барса, команда из Белой Церкви ответила одной забитой шайбой.

В третьем периоде забивали только хозяева.

Сокол занимает первую строчку в турнирной таблице УХЛ, набрав 26 очков. Белый Барс идет последним (один балл).

Сокол - Белый Барс 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 Рубан (Кузьменко), 08:59; 1:1 Попережай (Брага), 11:25; 2:1 Рубан (Кузьменко), 24:51; 3:1 Смирнов (Андрущенко, Васильев, больш.), 28:00; 3:2 Брага (Гребеник, Попережай, больш.), 39:46; 4:2 Кузьменко (Давыдов Денис, Рубан), 53:41; 5:2 Хайруллов (Смирнов), 56:30

Сокол: Оганджанян (Кубрицкий); Рубан – Кузьменко – Андрущенко (А), Алексеев – Сысак, Васильев – Нименко (А) – Елисеенко, Сушков – Хайруллов, Михнов (К) – Смирнов – Гончаренко, Герцик – Давыдов Денис, Панченко – Давыдов Даниил– Коржилецкий, Пономаренко

Белый Барс: Полгородник (Майко); Бородай - Качан – Куцевич, Дахновский – Грицюк, Попережай – Стецюра – Брага, Козловский – Гребеник, Собченко – Лесников – Удовиченко, Собко – Шевчук, Койда – Бойко, Ищенко, Трошкин, Киселев

Источник: https://korrespondent.net/
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